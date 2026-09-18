La Nave Amerigo Vespucci in arrivo a Napoli in occasione dell’America’s Cup

NAPOLI (ITALPRESS) – Nave Amerigo Vespucci, impegnata dallo scorso maggio nel Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, ha fatto ritorno nel Mediterraneo per concludere la campagna a Trieste in occasione della 58^ edizione della Barcolana e dell’arrivo nel capoluogo giuliano del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione velica internazionale più lunga del Mare Nostrum.

Dopo le soste di Cagliari e di Castellammare di Stabia, la Nave Scuola della Marina Militare farà nuovamente sosta nel capoluogo campano dal 20 al 25 settembre presso la Stazione Marittima – Molo Beverello, in occasione della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare Napoli, in programma dal 24 al 27 settembre. Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, annunciato nel settembre 2025 dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi e sviluppata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

Enel sostiene il progetto Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026. Nel corso della tappa a Napoli, sono attesi a bordo di Nave Amerigo Vespucci: il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e l’Amministratore Delegato di America’s Cup Partnership Marzio Perrelli. La sosta nella città partenopea sarà interamente caratterizzata dall’incontro tra le due grandi icone del mare e i loro equipaggi: Nave Amerigo Vespucci e l’America’s Cup.

Un appuntamento che dà continuità a quello di luglio a New York, quando, durante la tappa nella Grande Mela in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, il trofeo sportivo più antico del mondo è salito per la prima volta a bordo della Nave più bella del mondo.

Nel pomeriggio del 23 settembre, grazie alla collaborazione con Sport e Salute, una delegazione dei team che prenderanno parte alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare Napoli salirà a bordo di Nave Amerigo Vespucci, per celebrare l’avvio della seconda Regata Preliminare e il dialogo ideale tra i due simboli del mare.

Torna a bordo anche il trofeo dell’America’s Cup, il più antico trofeo sportivo internazionale ancora conteso. Nato a Londra nel 1848 come elegante brocca in argento, è divenuto “America’s Cup” dopo la vittoria dello yacht America nel 1851, nella regata di flotta intorno all’Isola di Wight, nel Regno Unito. Il trofeo è oggi una vera icona mondiale della vela, simbolo di oltre 170 anni di sfide tra i grandi yacht club del pianeta, innovazione e passione per il mare. Sempre il 23 settembre a bordo di Nave Vespucci, il Comandante del Comando Logistico della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli e il Presidente della Barcolana Mitja Gialuz annunceranno la chiusura del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della 58^ Barcolana e presenteranno il relativo programma di appuntamenti.

Il 24 settembre, i giornalisti accreditati all’America’s Cup raggiungeranno Nave Vespucci per un media tour, l’incontro con il Comandante e l’equipaggio. Dopo la sosta campana, Nave Amerigo Vespucci raggiungerà la laguna veneta e dal 2 al 7 ottobre ormeggerà a Venezia presso Riva di San Biasio, di fronte al Museo Storico Navale, in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS), uno dei principali forum internazionali dedicati alla cooperazione e alla sicurezza marittima, che si terrà il 6 e 7 ottobre 2026 presso l’Arsenale della Marina Militare di Venezia. Nave Amerigo Vespucci sarà aperta al pubblico nei giorni 21, 22 e 24 settembre. Sarà possibile prenotare gratuitamente la propria visita sul sito www.tourvespucci.it.

-Foto ufficio stampa Tour Mondiale Amerigo Vespucci-

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