Nato, Rutte negli Stati Uniti dal 22 al 24 settembre

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Dal 22 al 24 settembre il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sarà negli Stati Uniti, in Iowa e a New York, per una missione che coniuga il rapporto con l’America territoriale, il dialogo strategico transatlantico e la diplomazia dell’Onu. A Des Moines, Rutte incontrerà la governatrice Kim Reynolds e visiterà il Joint Forces Headquarters della Guardia Nazionale dell’Iowa, prima di confrontarsi con l’ambasciatore statunitense presso l’Alleanza, Matthew G. Whitaker, nell’evento “Il futuro della Nato” organizzato dal Chicago Council on Global Affairs. Il 23 settembre il massimo raappresentante dell’Alleanza si trasferirà a New York per l’81esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove sono attesi quasi 130 capi di Stato e di governo. Il programma prevede colloqui con leader e alti funzionari, i cui interlocutori non sono stati ancora comunicati. La missione terminerà il 24 settembre al 9/11 Memorial & Museum: nel venticinquesimo anniversario degli attentati, Rutte pronuncerà l’intervento principale di una cerimonia che richiama direttamente l’unica attivazione dell’articolo 5 nella storia della Nato, deliberata dopo gli attacchi del 2001.

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