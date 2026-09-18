BARI (ITALPRESS) – È stato inaugurato e aperto al traffico, a Bari, alla presenza del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese e al sindaco del capoluogo pugliese Vito Leccese, il nuovo sovrappasso di Santa Caterina, realizzato da Ferrovie Appulo Lucane nel quartiere Picone e finanziato dalla Regione Puglia con 5,6 milioni di euro.

L’entrata in funzione dell’opera comporta l’eliminazione dell’ultimo passaggio a livello delle Fal a Bari. Il ponte, lungo poco più di 80 metri, è a doppio senso di marcia ed è dotato di un marciapiede per i pedoni e di una pista ciclabile. L’intervento completa il progetto “Strade Nuove”, per il quale la Regione Puglia ha investito complessivamente 24,5 milioni di euro.

“Questo – ha dichiarato Decaro – è un esempio di collaborazione istituzionale tra la Regione, il Comune e il gestore del servizio ferroviario. Togliamo un passaggio a livello aumentando la sicurezza e la velocità commerciale dei treni e riducendo i tempi di attesa per i cittadini e i passeggeri. Contemporaneamente risolviamo anche un problema di viabilità all’interno di questo territorio, perché questi lavori, realizzati a cavallo tra Santa Caterina e via delle Murge, hanno creato una viabilità complessiva che ha permesso di legare diversi quartieri della città di Bari, prima separati da una frattura determinata dalla presenza della ferrovia”.

“Questo modo di lavorare, sia come squadra delle istituzioni sia come progettualità – ha aggiunto il governatore -, che non deve vedere solo la soppressione dei passaggi a livello, ma deve inserire le ferrovie all’interno di un contesto urbanistico cittadino, credo sarà il modello che seguiremo in futuro in tutte le città della Puglia”.

“Con questo intervento – ha sottolineato Piemontese – si elimina l’ultimo passaggio a livello delle Ferrovie Appulo Lucane, che quando passava un treno bloccava una parte della città di Bari. L’opera rende il capoluogo più sicuro e va a ricucire due quartieri della città. Su questo stiamo lavorando per fare in modo che l’eliminazione dei passaggi a livello e la loro messa in sicurezza possano dare complessivamente alla Puglia la possibilità di avere strade più sicure e di evitare fratture nelle nostre città, che soprattutto nell’area del Barese sono molto numerose”.

“Il ponte – ha concluso Leccese – è un’infrastruttura importantissima per le imprese e le aziende che sono ubicate nel PIP di Santa Caterina. Avevamo preso l’impegno di inaugurarlo con l’inizio dell’anno scolastico e abbiamo tenuto fede a quell’impegno. Ringrazio le Fal, l’azienda che ha lavorato con solerzia per rispettare questo impegno e soprattutto la Regione Puglia, che ha finanziato l’intervento. Le aziende erano in attesa da tempo di poter utilizzare questo cavalcavia e oggi ce l’abbiamo fatta”.

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