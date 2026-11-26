LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Dopo il trionfo di Las Vegas, Max Verstappen punta al colpo grosso anche a Losail, in occasione del Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1. L’olandese, infatti, vuole chiudere definitivamente il discorso per il secondo posto nel Mondiale alle spalle del neo-campione Andrea Kimi Antonelli. “La nostra striscia nelle ultime gare è stata davvero positiva. Abbiamo migliorato molto la macchina. Continuiamo a valutare diverse soluzioni, che dovrebbero darci delle indicazioni per la prossima stagione – spiega il quattro volte iridato – Russell? Tutto ciò che è stato detto fuori dalla pista è già stato detto, quindi non c’è altro da aggiungere. Io sono semplicemente felice di aver vinto a Las Vegas”, commenta l’alfiere della Red Bull, che chiude la situazione relativa allo scontro verbale con Russell.

Antonelli, reduce dal quarto posto di una settimana fa, vuole ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 25 ottobre in Texas e proverà a dar vita ad una nuova battaglia con l’olandese. Il suo compagno di squadra George Russell, scivolato al quarto posto nella classifica piloti, spera almeno di risalire fino alla terza piazza. “La Red Bull è stata davvero impressionante ultimamente, noi dovremmo essere abbastanza competitivi su questa pista”, dice il britannico, che torna anche sulla querelle con Max Verstappen, che lo aveva attaccato dopo il GP di Las Vegas. “Non ho molto da dire. Ha guidato bene, ha vinto e può dire quello che vuole. Io voglio vincere, non è una guerra di parole fuori dalla pista, forse sono stato troppo onesto”, spiega Russell, a secco di successi dallo scorso 26 settembre a Baku.

In casa Ferrari continuano le tensioni tra i due piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che però devono cercare di concentrarsi solo sulla pista per portare a casa il massimo risultato possibile in terra qatariota. Il monegasco, giudicato colpevole nello scontro di Las Vegas, è consapevole che serva una soluzione. “Io e Hamilton siamo due piloti molto forti, che vogliono arrivare uno davanti all’altro. Ci sono stati troppi episodi tra di noi, dobbiamo trovare una soluzione come team per far sì che non accadano più – afferma Leclerc – Nella mia rivalità con lui c’è un livello di osservazione più alto dall’esterno, ma la cosa che conta è trovare una soluzione per evitare che ci siano altri episodi di questo tipo”, ribadisce il pilota della Rossa.

Anche Hamilton, dal suo canto, crede che le cose miglioreranno dopo il confronto avuto in settimana: “Ho avuto battaglie grandiose con tanti compagni di squadra in passato e abbiamo sempre saputo trovare la soluzione per andare avanti. Sarà la stessa cosa anche con Leclerc. Non vogliamo che si ripeta quello che è successo lo scorso weekend, l’importante è che ci sia comunicazione – evidenzia il sette volte iridato – Io e Charles abbiamo parlato e credo che da ora in avanti le cose andranno bene. Dobbiamo solo concentrarci sul correre correttamente. Noi non sentiamo tensione, viene costruita più dall’esterno”, assicura Hamilton, reduce dal settimo posto di qualche giorno fa.

La McLaren si sta rendendo protagonista di un finale di stagione in crescendo e, dopo il doppio podio di Las Vegas, punta a riconquistare il gradino più alto. Lando Norris ha dimostrato di essere in forma e di poter competere con Mercedes e Red Bull, ma anche Oscar Piastri ha lanciato importanti segnali in vista degli impegni futuri. “E’ sempre stato un circuito su cui sono andato molto forte, la pista mi piace. Sarà interessante capire come sarà con queste nuove vetture. Speriamo che possa essere un buon weekend. L’anno scorso abbiamo spinto sempre dall’inizio alla fine e credo che quest’anno sarà la stessa cosa”, commenta l’australiano.

Venerdì si scende in pista a Losail alle 14:30 per la prima sessione di prove libere, mentre alle 18 ci saranno le FP2.

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