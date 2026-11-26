VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez ha già conquistato il titolo piloti, ma a Valencia resta da assegnare quello costruttori. Aprilia e Ducati si giocano il Mondiale nell’ultimo appuntamento della stagione al Ricardo Tormo. “Veniamo da un risultato importante e vogliamo il titolo costruttori, sarebbe un traguardo molto importante per il team”, racconta Marco Bezzecchi.

“Cercheremo di ripartire pronti dal venerdì per costruire un bel weekend, come siamo riusciti a fare a Portimao dove abbiamo lavorato bene in ogni sessione”. Dopo aver festeggiato il titolo in Portogallo, Marquez vuole dare il suo contributo alla Ducati. “Quest’anno non arrivo sgonfio come l’anno scorso, voglio avere la giusta intensità ma gestendo sempre il rischio, con un occhio al titolo costruttori”, spiega lo spagnolo. “Ducati sa che io faccio il 100% e se posso contribuire al titolo costruttori lo farò al massimo”.

Doppio obiettivo per Jorge Martin, che a Valencia saluterà l’Aprilia. “Darò il massimo per mantenere la seconda posizione nel mondiale piloti e cercare di conquistare il titolo costruttori con Aprilia”, dice in conferenza stampa.

Da martedì lo attende il passaggio alla Yamaha. “Ora mi concentro sulla gara di domenica, poi ci sarà tempo per prendere fiducia in Yamaha”. Ultimo fine settimana con la Ktm anche per Pedro Acosta, destinato alla Ducati. “Proverò a fare un bel risultato nell’ultima gara, anche se Ducati e Aprilia sono avanti”, spiega lo spagnolo.

“Spero di essere pronto per Ducati, ma era la sfida che serviva alla mia carriera”. Fabio Quartararo chiuderà invece la sua esperienza in Yamaha prima di passare alla Honda. “Abbiamo fatto il massimo in questi anni e ci siamo goduti tanti bei momenti, voglio godermi questo ultimo weekend“, dice il francese. “Mi serviva un cambiamento. Non vedo l’ora di essere in Honda”. La MotoGp scenderà in pista domani alle 10.45 per le prime libere e alle 15 per le Practice. Sabato 28, seconde libere alle 10.10, Q1 alle 10.50 e Q2 alle 11.15, poi la Sprint alle 15. Domenica 29, warm-up alle 9.40 e Gran Premio alle 14.

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