La F1 fa tappa in Belgio, Vasseur: “Per la Ferrari obiettivo massimizzare il risultato”

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Niente proclami. Dopo aver vinto due degli ultimi tre Gp (Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone), la Ferrari si presenta in Belgio con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati pur consapevole dei rapporti di forza in pista.

“Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo – le parole del team principal Fred Vasseur – È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile. Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista. Anche in questo weekend il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi”.

All’interno del team “l’atmosfera è positiva, ma soprattutto molto concentrata – aggiunge Jerome D’Ambrosio, deputy team principal – Le vittorie di Barcellona e Silverstone riflettono i progressi compiuti da tutta la squadra, sia in pista sia a Maranello, e sono il risultato di un lavoro costante. Sappiamo però che il ritmo di sviluppo è un elemento centrale in questo campionato e stiamo lavorando duramente, con entrambi i piloti, per continuare a migliorare il pacchetto”.

“La chiave è restare con i piedi per terra, sapendo che ogni gara può raccontare una storia diversa – aggiunge D’Ambrosio – Affrontiamo avversari molto forti, quindi ci presentiamo a ogni appuntamento e a ogni sessione con la stessa mentalità e l’obiettivo di ottenere il massimo dal pacchetto che abbiamo. Con queste vetture, piccoli dettagli possono fare una grande differenza e l’attenzione da parte di tutti, in ogni area, è fondamentale. Continuiamo quindi a lavorare su entrambi i fronti: massimizzare il pacchetto in pista e sviluppare la vettura a Maranello”.

-Foto IPA Agency-

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