La stampa celebra la Spagna: “Vittoria storica”, i francesi stroncano Mbappè e compagni: “Stella cadente”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un risveglio che più dolce non si può. A distanza di 16 anni dal primo storico trionfo, la Spagna si guadagna la possibilità di cucirsi un’altra stella sulla maglia, mandando al tappeto la favorita Francia e volando in finale dove affronterà una fra Argentina e Inghilterra.

“Grandioso”, esulta “As”, celebrando l’impresa di Oyarzabal e compagni: “Una Spagna straordinaria non lascia nulla alla Francia”. E viene citato anche De la Fuente: “Chi me l’avrebbe detto 13 anni fa…”. Stesso titolo per i catalani “Mundo Deportivo” e “Sport” (“Che grandi”) mentre “Marca” parla di “Vittoria storica”, con una Roja che vola in finale “dopo aver schiacciato la Francia”.

Per “El Pais” è una “Spagna prodigiosa“, “El Mundo” sottolinea invece “La forza della squadra”. “L’affascinante gioco della Spagna eclissa la Francia per tornare in finale. La nazionale andrà a caccia della sua seconda stella dopo una partita eccellente”.

Tono ovviamente mesto sulla stampa d’Oltralpe, a partire da “L’Equipe” che con Mbappè in primo piano titola “Stella cadente”. “Impotenti di fronte alla Roja, i Blues hanno fallito la partita e non conquisteranno un terzo titolo mondiale”, si legge ancora sul principale quotidiano sportivo francese.

Per “Le Parisien” gli uomini di Deschamps sono “Caduti dalla cima”, e riconosce: “I Blues, in svantaggio già dall’intervallo, non hanno mai trovato la chiave contro l’armata spagnola”. “Fine del sogno”, scrive “Le Figaro”.

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(ITALPRESS).