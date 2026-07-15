Jannik Sinner al J Medical di Torino per una visita di controllo

TORINO (ITALPRESS) – Pochi giorni dopo il secondo successo consecutivo a Wimbledon, Jannik Sinner si è recato al J Medical di Torino per una visita di controllo.
Il centro medico della Juventus è da tempo diventato uno dei riferimenti del 24enne campione altoatesino che anche lo scorso maggio, dopo l’eliminazione al Roland Garros, aveva scelto la struttura bianconera per sottoporsi a degli accertamenti.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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