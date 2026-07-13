La Commissione Europea nomina Raffaele Fitto rappresentante speciale per Cipro

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha nominato il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto rappresentante speciale per Cipro. Lo riferisce una nota della Commissione, precisando che Fitto, in tale veste, contribuirà al processo di risoluzione della controversia nell’ambito delle Nazioni Unite, in stretta collaborazione con l’inviata personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per Cipro, María Ángela Holguín Cuéllar.

Tale designazione riflette il forte impegno della Commissione per la riunificazione di Cipro, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione globale funzionale e praticabile, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in linea con i principi, i valori e la legislazione dell’Unione europea.

Il vicepresidente esecutivo Fitto si impegnerà con tutte le parti interessate e gli interlocutori per preparare il terreno alla ripresa dei negoziati e sostenere una soluzione globale e duratura, anche attraverso la costruzione della fiducia tra tutte le parti interessate e gli interlocutori. Il vicepresidente esecutivo Fitto, conclude la nota, apporterà la sua pluriennale esperienza in materia di governance europea, cooperazione regionale e dialogo istituzionale. Tale esperienza sosterrà gli sforzi della Commissione volti a facilitare i progressi verso una soluzione globale della questione cipriota.

TAJANI “NOMINA DI FITTO CONFERMA IMPEGNO UE PER QUESTIONE DI CIPRO”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha accolto con soddisfazione la nomina del vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, a rappresentante speciale per Cipro. “E’ una nomina importante e giusta per molte ragioni: innanzitutto la Ue dimostra di voler seguire al massimo livello, con un suo vicepresidente, il dossier sulla riunificazione di Cipro al quale Fitto saprà portare la sua esperienza poltiica e il peso del suo incarico“, ha dichiarato Tajani in una nota.

“La scelta di Fitto conferma che la Commissione vuole una soluzione, non vuole rinchiudere e dimenticare questo dossier in un cassetto. Esprimo poi la soddisfazione di vedere un leader politico italiano in questo incarico, pronto a offrire la sua esperienza al servizio di una causa europea e di tutto il Mediterraneo”, ha proseguito il titolare della Farnesina. “Fitto porterà in questo negoziato un atteggiamento di equilibrio, rispetto e comprensione per le scelte della parti. A Raffaele Fitto i miei complimenti personali e l’impegno di schierare la diplomazia italiana a sostegno di questa missione assolutamente decisiva per l’Europa”, ha concluso.

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(ITALPRESS).