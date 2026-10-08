La Commissione europea dà il via libera alla richiesta dell’Italia di attivare la clausola per le spese per la difesa e l’energia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Via libera dalla Commissione Europea alla richiesta dell’Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita per le spese per la difesa e l’energia. Lo ha annunciato un portavoce della Commissione Ue, nel briefing quotidiano con la stampa.

“Abbiamo valutato la richiesta di attivazione, e la nostra valutazione ha concluso che, nel caso dell’Italia, l’attivazione della clausola non mette a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio periodo. La nostra valutazione è positiva”, ha spiegato il portavoce. Il via libera definitivo dovrò arrivare dal Consiglio Europeo, che avrà un mese di tempo.

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(ITALPRESS).