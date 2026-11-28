ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La Cina ha delineato la sua tabella di marcia più dettagliata di sempre per l’atterraggio di astronauti sulla Luna entro il 2030, con tre missioni senza equipaggio programmate prima che il primo equipaggio cinese a lasciare l’orbita terrestre tenti il primo allunaggio del Paese. Il programma lunare si basa sulla continua esperienza della Cina con la stazione spaziale Tiangong, che si prepara per la prossima rotazione dell’equipaggio questo mese, incluso il suo primo visitatore straniero, uno dei due candidati provenienti dal Pakistan.

La Cina ha annunciato ufficialmente per la prima volta i suoi piani per un allunaggio con equipaggio durante la conferenza stampa pre-lancio della missione Shenzhou-16 a Jiuquan, il 29 maggio 2023. Lin Xiqiang, all’epoca vicedirettore e portavoce dell’Agenzia spaziale cinese per l’equipaggio (CMSA), ha fissato l’obiettivo del primo allunaggio cinese “entro il 2030”, che avrebbe visto due membri dell’equipaggio trascorrere circa sei ore sulla superficie lunare, mentre un terzo avrebbe atteso in orbita.

Ulteriori dettagli sull’architettura del Chang Zheng 10 sono emersi sei settimane dopo, durante il 9° Forum Aerospaziale Commerciale (Internazionale) della Cina a Wuhan. Tra questi, maggiori informazioni sull’hardware che sarebbe stato utilizzato per raggiungere l’obiettivo cinese, inclusi la navicella con equipaggio, il modulo di atterraggio e il rover, con piani per un rendezvous in orbita lunare (LOR) in stile Apollo. Quest’anno, l’agenzia ha sfruttato il 7° Simposio sullo Spazio con Equipaggio di Pechino, iniziato il 31 ottobre, per presentare un piano più dettagliato sulla sequenza delle missioni. La conferenza ha riunito oltre 800 esperti in due giorni, con 15 sottosezioni dedicate a tre temi chiave: tecnologie comuni, la stazione spaziale Tiangong e l’esplorazione lunare.

Una volta in orbita lunare, si notano alcune analogie con le missioni Apollo. La navicella spaziale con equipaggio Mengzhou (“Veicolo dei Sogni”) si incontrerà con il lander Lanyue (“Abbracciando la Luna”), che sarà già in orbita ad attenderli. Due membri dell’equipaggio scenderanno sulla superficie lunare, mentre un terzo rimarrà a bordo della Mengzhou per monitorare e fornire supporto. Il lander trascorrerà tre giorni sulla Luna, durante i quali l’equipaggio potrà svolgere attività extraveicolari (EVA) quotidiane. Successivamente, risaliranno sulla Luna con il lander e si agganceranno nuovamente alla navicella Mengzhou, che si separerà e riporterà l’equipaggio a Terra.

La Cina intende sfruttare quanto appreso dalle missioni robotiche Chang’e, che hanno già dimostrato la capacità di ascesa lunare autonoma e di attracco in orbita lunare nelle missioni Chang’e 5 del 2020 e Chang’e 6 del 2024. Sono inoltre previste tre missioni senza equipaggio a Mengzhou prima del primo tentativo di allunaggio con equipaggio. Innanzitutto, un razzo monomotore Chang Zheng 10A (CZ-10A) invierà la navicella senza equipaggio Mengzhou alla stazione spaziale Tiangong. Denominata Mengzhou-1, questa missione, inizialmente prevista per il 2026, è ora programmata per l’inizio del 2027. Il CZ-10A è stato progettato specificamente per trasportare Mengzhou alla stazione e presenta un primo stadio riutilizzabile (condiviso con il CZ-10B) e la capacità di sollevare tra i 14.000 e i 18.000 kg in orbita terrestre bassa (LEO). Questo volo trasporterà un carico utile alla stazione e servirà a validare le operazioni orbitali di Mengzhou, in particolare l’attracco, oltre a dimostrarne il successivo rientro. Ulteriori missioni verso la stazione potrebbero essere pianificate anche al di fuori del programma lunare.

Il secondo volo senza equipaggio utilizzerà un singolo Chang Zheng 10 (CZ-10) per lanciare in orbita un modulo di atterraggio senza equipaggio Lanyue, che viaggerà verso la Luna per dimostrare le capacità di atterraggio e risalita, probabilmente nel 2028. Il CZ-10 è un veicolo di lancio pesante a tre razzi, in grado di trasportare circa 27.000 kg per l’iniezione translunare (TLI). La missione finale senza equipaggio, prevista intorno al 2029, utilizzerà una coppia di lanci CZ-10 – con lo stesso profilo previsto per le missioni con equipaggio – uno con a bordo Mengzhou e l’altro con Lanyue.

Questi lanci effettueranno una prova generale robotica completa della missione lunare. Verrà simulata la maggior parte possibile della missione, inclusi l’inserimento translunare (TLI), l’inserimento in orbita lunare, l’attracco, l’atterraggio e le operazioni sulla superficie, la risalita e il riattracco, e il viaggio di ritorno di Mengzhou. Supponendo che i test senza equipaggio vengano completati con successo, la prossima missione trasporterà un equipaggio che ripeterà lo stesso profilo di missione e diventerà il primo astronauta cinese a camminare sulla Luna. Ciò potrebbe essere pianificato in concomitanza con l’80° anniversario della Repubblica Popolare Cinese, qualora si celebrasse nel 2029. Le missioni successive avranno una durata maggiore, fino a circa 14 giorni, ovvero un intero ciclo di luce lunare.

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