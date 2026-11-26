ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – Blue Origin e Google hanno stipulato un accordo per i servizi di lancio del Project Suncatcher, l’ambizioso progetto di ricerca di Google che esplora come una rete interconnessa di satelliti a energia solare dotati dei suoi chip per l’intelligenza artificiale, le Tensor Processing Unit (TPU), potrebbe scalare la capacità di calcolo dell’apprendimento automatico nello spazio.

“Il progetto Suncatcher rappresenta le ambiziose missioni per cui è stato costruito New Glenn – ha dichiarato Jordan Charles, Vicepresidente senior di New Glenn presso Blue Origin – La sua capacità di carico pesante e l’ampio volume di carico utile offrono ai clienti la flessibilità necessaria per portare in orbita nuove capacità. Siamo orgogliosi di collaborare con Google per esplorare il calcolo spaziale e il suo potenziale di espansione dell’economia spaziale”.

Il lancio, previsto per il primo trimestre del 2029, sarà il primo lancio di carichi pesanti dedicato al Progetto Suncatcher di Google. La missione è progettata per mettere in orbita eliosincrona satelliti, ciascuno con una capacità di calcolo paragonabile a quella di un rack di un data center, segnando una pietra miliare nella ricerca di Google per scalare la potenza di calcolo per l’apprendimento automatico nello spazio.

“Il progetto Suncatcher è un’iniziativa a lungo termine ambiziosa per scalare l’infrastruttura di intelligenza artificiale nello spazio, sfruttando l’abbondante energia solare in orbita – ha dichiarato Travis Beals, Senior Director del progetto Suncatcher presso Google – Questo lancio dedicato con Blue Origin rappresenta una tappa fondamentale nella nostra roadmap, in quanto ci permette di ampliare i confini di ciò che è possibile per il futuro del calcolo”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).