PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha presentato un documento programmatico per promuovere lo sviluppo dei servizi di assistenza mutualistica agli anziani, mentre il Paese intensifica gli sforzi per affrontare le sfide legate all’invecchiamento demografico e rispondere alle esigenze sempre più diversificate della popolazione anziana, hanno riferito oggi le autorità.

Alla fine del 2025, in Cina le persone di età pari o superiore a 60 anni erano oltre 320 milioni, pari al 23% della popolazione totale. Il numero dovrebbe superare i 400 milioni entro il prossimo decennio. Di conseguenza, l’assistenza agli anziani è diventata una questione nazionale sempre più urgente.

Le linee guida, emanate congiuntamente da 11 dipartimenti governativi, tra cui il ministero degli Affari Civili, definiscono l’assistenza mutualistica agli anziani come un insieme di servizi volontari e senza scopo di lucro, basati sull’aiuto reciproco tra vicini o residenti all’interno di villaggi e comunità.

Secondo il documento, entro il 2030 almeno il 70% delle comunità urbane e rurali dovrebbe disporre di strutture per l’assistenza agli anziani in grado di offrire servizi mutualistici.

Sarà inoltre pienamente istituito un meccanismo nazionale di visite regolari e servizi di assistenza agli anziani in condizioni di particolare difficoltà, mentre la sostenibilità di questi servizi sarà rafforzata in modo significativo.

Le linee guida sollecitano lo sviluppo di servizi mutualistici a domicilio sostenuti dalle comunità, anche attraverso la formazione di squadre di volontari incaricate di aiutare gli anziani in difficoltà in attività come i pasti, l’igiene personale, la mobilità e l’assistenza in caso di emergenza.

Il documento incoraggia inoltre la formazione di operatori professionali, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e garantirne la sostenibilità nel lungo periodo.

Saranno inoltre compiuti sforzi per promuovere servizi di assistenza mutualistica agli anziani nelle aree rurali, tenendo conto delle condizioni locali. Per esempio, riconvertendo strutture già esistenti, come case di riposo nelle cittadine, centri rurali per anziani ed edifici scolastici inutilizzati, per creare comunità mutualistiche a misura di anziano.

(ITALPRESS).