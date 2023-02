PALERMO (ITALPRESS) – La Banca Popolare Sant’Angelo aderisce alla diciannovesima edizione di “M’llumino di meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizzano annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Da giovedì 16 a mercoledì 22 febbraio, dalle 14,30, saranno spenti gli impianti di riscaldamento di Palazzo Petix, a Palermo, sede della Direzione Centrale della banca.

Giovedì 16 febbraio, inoltre, attraverso il sito www.bancasantangelo.com, i propri canali social e le apparecchiature ATM di tutte le filiali, la banca inviterà i cittadini ad aderire all’iniziativa con comportamenti sostenibili.

“L’adesione a M’Illumino di meno s’inserisce in un ampio piano di azione della banca per la tutela dell’ambiente – afferma il presidente Antonio Coppola -. Un gesto simbolico, che consente un risparmio energetico reale con ricadute positive sul pianeta, il cui obiettivo è anche quello di diffondere una maggiore sensibilità sui temi del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente”.

