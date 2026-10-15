ROMA (ITALPRESS) – Kia EV4 Earth prodotta in Europa e dotata di una batteria da 81,4 kWh ha ottenuto la valutazione di sostenibilità Green NCAP a cinque stelle e un punteggio complessivo del 90% nell’edizione 2026 dell’analisi dell’organizzazione, conseguendo 9,5/10 per Greenhouse Gases, 8,9/10 per Energy Efficiency e 8,8/10 per Clean Air. Green NCAP, si legge in una nota, attribuisce questo risultato all’efficienza operativa del veicolo, alla produzione europea e a un mix energetico con minore intensità di carbonio, elementi che contribuiscono a ridurre le emissioni lungo l’intero ciclo di vita. Ciascuno di questi punteggi è determinato attraverso un’analisi del ciclo di vita che considera come e dove un veicolo viene prodotto, l’energia che consuma durante l’utilizzo e la sua gestione a fine vita. Su questa base, Green NCAP stima che le emissioni complessive di gas serra della EV4 Earth lungo l’intero ciclo di vita ammontino a 118,9 g CO2-eq/km, un valore che comprende l’intero ciclo di vita dell’automobile e non soltanto le emissioni allo scarico.

“Il riconoscimento delle cinque stelle e il punteggio del 90% assegnati alla EV4 da Green NCAP rappresentano una validazione indipendente delle prestazioni del modello e dell’approccio adottato nel suo sviluppo”, ha dichiarato Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer di Kia Europe. “Il risultato riflette l’efficienza del powertrain elettrico della EV4 e la sua produzione in Europa, mentre l’approccio basato sul ciclo di vita adottato da Green NCAP guarda oltre le prestazioni del veicolo su strada, considerando anche il modo in cui viene prodotto e la sua gestione a fine vita. Questa prospettiva più ampia è fondamentale per valutare l’impatto ambientale di un veicolo.”

La EV4 Earth viene prodotta presso lo stabilimento Kia di ilina, in Slovacchia. Green NCAP evidenzia che i calcoli relativi al ciclo di vita della EV4 Earth beneficiano della produzione del veicolo in Europa, dove il mix energetico genera minori emissioni di gas serra per kWh rispetto ad altre regioni del mondo. L’organizzazione rileva inoltre che il powertrain della EV4 contribuisce a compensare l’impatto ambientale derivante dalla produzione della batteria da 81,4 kWh. Riassumendo il risultato ottenuto, il giudizio di Green NCAP afferma che la EV4 Earth “raggiunge un eccellente punteggio per quanto riguarda i gas serra grazie all’efficienza operativa, alla produzione europea e a un mix energetico relativamente pulito”, limitando le emissioni lungo il ciclo di vita a “circa 119 g CO2-eq./km”.

Nel corso del proprio test estivo su strada, effettuato in condizioni climatiche calde e asciutte, Green NCAP ha registrato un consumo di energia elettrica pari a 13,9 kWh/100 km. L’organizzazione descrive il powertrain e il sistema di riscaldamento della EV4 Earth come efficienti, evidenziando come il veicolo abbia mantenuto un basso consumo di elettricità durante l’intero programma di prove, inclusi il più impegnativo ciclo autostradale e il test in condizioni di freddo a -7°C.

Green NCAP sottolinea inoltre che, grazie all’elevatissima quota di frenata rigenerativa, l’utilizzo della frenata a frizione viene ridotto al minimo e il risultato relativo all’abrasione dei freni è molto positivo.

Green NCAP valuta come buoni i consumi reali della EV4 Earth in tutti i propri cicli di prova, giudicando inoltre positiva l’autonomia stimata in rapporto alla capacità della batteria. Nei test in condizioni di freddo a -7°C condotti dall’organizzazione, la zona posteriore per i piedi ha raggiunto la temperatura desiderata in tempi relativamente rapidi, a beneficio dei passeggeri dei sedili posteriori, mentre l’isolamento termico dell’abitacolo è stato valutato come buono, consentendo all’auto di trattenere efficacemente il calore una volta riscaldata.

La pre-climatizzazione della EV4 Earth mentre è ancora collegata alla rete di ricarica prima di un viaggio in condizioni climatiche fredde, può aggiungere un’autonomia stimata di 135 chilometri nei percorsi urbani e di 76 chilometri nelle condizioni di guida miste.

Green NCAP evidenzia inoltre la capacità di ricarica bidirezionale della EV4 Earth, rilevando che il veicolo può fornire fino a 3,6 kW a un dispositivo esterno tramite la funzione Vehicle-to-Load (V2L) ed è inoltre compatibile con la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G).

Green NCAP è un programma indipendente che valuta le prestazioni ambientali dei veicoli. La valutazione di sostenibilità combina test fisici e analisi del ciclo di vita in tre aree di pari importanza: Clean Air, Energy Efficiency e Greenhouse Gases. La valutazione prende in considerazione gli impatti derivanti dalla produzione, dall’utilizzo e dalla gestione a fine vita del veicolo, incluso il luogo in cui esso viene realizzato, rendendo la produzione europea un elemento rilevante per le prestazioni della EV4 nell’analisi del ciclo di vita.

La EV4 è la prima hatchback completamente elettrica di Kia, sviluppata sulla piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP). La versione Earth oggetto della valutazione abbina una batteria Long Range da 81,4 kWh a un motore anteriore da 150 kW, offrendo un’autonomia fino a 625 km secondo il ciclo WLTP.

Il modello presenta un coefficiente di resistenza aerodinamica estremamente contenuto pari a 0,27 Cd, mentre il veicolo sottoposto ai test Green NCAP era equipaggiato con pneumatici 215/60 R17.

– Foto ufficio stampa Kia –

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