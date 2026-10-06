Italia-Oman, Giuli “Intesa apre una nuova pagina nella nostra cooperazione culturale”

ROMA (ITALPRESS) – “Italia e Oman sono nazioni amiche, unite da millenni di scambi culturali e da una comune attitudine al dialogo e alla costruzione della pace. La cultura è uno dei terreni più fertili dell’ampio partenariato tra i due Governi. L’intesa firmata oggi apre una nuova pagina nella nostra cooperazione e getta le basi per una serie di iniziative che valorizzeranno i rispettivi patrimoni culturali”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, al termine del cordiale incontro che ha avuto oggi al Collegio Romano con il Ministro del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman, Sayyid Ibrahim bin Said Al Busaidi.

Nell’occasione, i due Ministri hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa sulla cooperazione nei settori del patrimonio culturale e dei musei, che fa seguito all’auspicio, espresso da Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tarik e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni in occasione del loro incontro a Mascate del 14 gennaio 2026, di un ulteriore sviluppo degli scambi culturali bilaterali.

L’intesa getta le basi per nuove collaborazioni nella gestione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso scambi di esperti e corsi di formazione nei settori dell’archeologia, della museologia e della museografia. I due Ministri hanno, inoltre, espresso apprezzamento per la fruttuosa collaborazione museale già in atto, testimoniata, da ultimo, dal successo della mostra “Oman e Italia: Due Millenni di Dialogo tra Civiltà”, realizzata dalla Pinacoteca di Brera di Milano in collaborazione con il Museo Nazionale di Mascate.

– Foto Ministero della Cultura –

(ITALPRESS).