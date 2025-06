TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – L’Aeronautica israeliana ha colpito la sede dell’emittente radiotelevisiva iraniana Irib a Teheran. Lo riporta l’agenzia di stampa Mehr. Le immagini hanno mostrato una conduttrice iraniana che, nel mezzo del suo discorso, è stata interrotta da una esplosione ripresa in diretta televisiva. La sede della radio e Tv iraniana si trova nel centro di Teheran.

Sono diversi gli addetti e impiegati della Tv di Stato iraniana che hanno perso la vita oggi a causa del raid aereo israeliano avvenuto nel centro di Teheran. Lo riferisce la Tv araba “al Hadath”. L’aviazione israeliana ha colpito la sede della radio e Tv iraniana mentre in uno dei suoi studi una conduttrice era in diretta televisiva.

LA CONFERMA DEL MINISTRO KATZ

Dopo che l’Aeronautica militare israeliana ha bombardato l’edificio dell’emittente statale iraniana Irib a Teheran, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato che Israele “colpirà il dittatore iraniano – la guida suprema Ali Khamenei – ovunque”. Katz ha confermato che “l’autorità radiotelevisiva di propaganda e incitamento del regime iraniano è stata colpita dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a seguito di un’evacuazione su larga scala dei residenti locali”. L’attacco ha provocato fiamme all’interno dell’edificio in cui si trova Irib, come si vede nelle immagini diffuse dall’agenzia di stampa iraniana Mehr. Intanto la tv statale iraniana ha ripreso le trasmissioni, dopo l’interruzione in seguito all’attacco.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).