Iran, il Marocco accoglie con favore l’annuncio del cessate il fuoco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Regno del Marocco ha accolto con favore l’annuncio del cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l’Iran. Lo riporta una nota del ministero degli Esteri marocchino, precisando che il Regno sostiene i prossimi negoziati, facilitati dal Pakistan, e auspica che tali negoziati “conducano a una pace duratura, rafforzino la stabilità nella regione e tengano conto dei superiori interessi dei paesi arabi fratelli del Golfo”. Il Regno del Marocco sottolinea, sempre secondo la nota, l’importanza di garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz, in conformità con il diritto marittimo internazionale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).