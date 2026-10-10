All’Inter basta mezz’ora, 3-0 al Parma

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter torna subito alla vittoria dopo la sosta di campionato. I nerazzurri di mister Chivu travolgono 3-0 il Parma nel match del Meazza, valevole per la sesta giornata di Serie A 2026/2027: decidono le reti realizzate da Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. I padroni di casa, con Gilardino all’esordio in panchina al posto di Cuesta, partono subito forte, creando un’occasione al 4′ con Dimarco, la cui conclusione viene bloccata da Corvi. Quattro minuti più tardi i ducali rispondono con un tiro di Keita, che sfiora la traversa. Al 13′ Corvi e lo stesso Keita combinano un pasticcio regalando il pallone a Petar Sucic che, a tu per tu con il portiere avversario, non sbaglia e fa 1-0. Neanche il tempo di metabolizzare la rete subita per gli ospiti che Kevin Bonacina, dopo una revisione al Var, assegna un calcio di rigore ai meneghini per un fallo di Diego Carlos su Esposito. Sul dischetto si presenta Hakan Calhanoglu, che batte Corvi e firma il raddoppio. I campioni d’Italia continuano a dominare e, dopo aver sfiorato il tris al 21′ con Dimarco, si portano sul 3-0 al 31′: imbucata di Mkhitaryan per Marcus Thuram, che un preciso diagonale trafigge l’estremo difensore gialloblù.

Al 42′ è ancora Dimarco ad andare vicino al poker, ma sulla sua conclusione c’è una provvidenziale deviazione di Diego Carlos. Nella ripresa l’Inter riprende esattamente da dove aveva lasciato, ma Corvi tiene in piedi il Parma salvando prima su Esposito e poi su Thuram. Al 55′ la squadra ducale effettua il suo primo tiro in porta con Troilo, che però non centra lo specchio della porta. Archiviata una girandola di sostituzioni da entrambe le parti, al 70′ Mkhitaryan tenta uno spettacolare gol in rovesciata con la palla che termina di poco larga. Al 73′ c’è spazio anche per l’esordio in nerazzurro di Djed Spence, che entra in campo al posto di Diouf. Nel finale Lautaro Martinez cerca la gloria personale, ma non riesce nel suo intento. I meneghini, dunque, portano a casa una netta vittoria per 3-0 davanti al pubblico del Meazza, infliggendo una sconfitta al debuttante Gilardino. In virtù di questo risultato l’Inter sale a 16 punti in classifica, mentre il Parma resta fermo a quota 4. I lombardi torneranno in campo martedì sera al Meazza per affrontare il Club Bruges in Champions League; gli emiliani, invece, lunedì 19 ottobre ospiteranno il Torino al Tardini.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Martinez 6; Pavard 6, Bisseck 6.5, Carlos Augusto 6.5; Diouf 6.5 (28’st Spence 6), Sucic 7, Calhanoglu 7 (16’st Stankovic 6.5), Mkhitaryan 6.5, Dimarco 6.5 (28’st Luis Henrique 6); Esposito 6 (16’st Bonny 5.5), Thuram 7 (16’st Lautaro Martinez 6). In panchina: Di Gennaro, Provedel, Zielinski, Barella, Akanji, Bovio, Bastoni. Allenatore: Chivu 7.

PARMA (3-5-2): Corvi 5.5; Troilo 6, Diego Carlos 5.5, Carboni 5.5 (33’st Britschgi sv); Delprato 5.5, Fabbian 5 (17’st Lontani 5.5), Keita 5.5, Sierro 6 (17’st Bernabé 6), Valeri 5.5; Touré 5 (39’st Frigan sv), Elphege 5 (17’st Romero 5.5). In panchina: Ghidotti, Daffara, Diallo Thiao, Cremaschi, Ordonez, Konaté, D. Diallo, Drobnic. Allenatore: Gilardino 5.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6.

RETI: 13’pt Sucic, 18’pt rig. Calhanoglu, 31’pt Thuram.

NOTE: Serata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 3-1 per l’Inter. Recupero: 2′; 2′.

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(ITALPRESS).