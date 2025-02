BARI (ITALPRESS) – “Infratel incontra le Regioni: Libertà e democrazia digitale nell’era delle infrastrutture, dei servizi e della connettività” è il tema dell’iniziativa organizzata oggi a Bari presso il Padiglione 152 della Fiera del Levante, promossa da Infratel Italia in collaborazione con la Regione Puglia, il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Federazione ANIE SIT, l’associazione che rappresenta le aziende che si occupano di progettazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio volto alla diffusione della banda ultra-larga e il 5G e la realizzazione dei Piani di intervento “Reti ultraveloci” (Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3) per cui il Dipartimento per la trasformazione digitale, in qualità di Amministrazione titolare, attraverso la convenzione stipulata con Invitalia e Infratel Italia, ha affidato a Infratel la realizzazione.

Il tavolo di lavoro ha coinvolto istituzioni, operatori del settore e comunità locali con l’obiettivo di sensibilizzare gli enti tecnici e istituzionali e dare impulso ai cantieri legati alle infrastrutture di telecomunicazione. Anche nella tappa odierna di “Infratel incontra le Regioni”, come negli altri appuntamenti precedenti – organizzati in Toscana, Lombardia, Liguria, Lazio, Molise, Calabria, Basilicata, Valle d’Aosta, Sicilia – è stata ribadita la necessità di uno sforzo comune per rispettare i tempi previsti e realizzare tutti gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il superamento del digital divide e il miglioramento della connettività nelle diverse aree del Paese sono infatti fattori chiave per la crescita e l’innovazione in settori vitali come il lavoro, la scuola e la sanità.

“Le reti sono le autostrade su cui viaggia il futuro – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci -. In questo senso i numeri che riguardano la Puglia sono confortanti e si inseriscono perfettamente nella nostra Agenda Digitale 2030 attraverso la quale definiamo obiettivi e strategie per diminuire in tutta la Puglia il divario digitale e per dotare tutti i territori di connettività. In questo senso, le infrastrutture digitali sono indispensabili per garantire parità di opportunità ai territori, coesione territoriale, sviluppo economico e sociale. Poter contare su infrastrutture efficienti e sicure, poter avere a disposizione dati aperti sono tutti elementi che ci consentono di offrire ai cittadini e ai comuni delle aree interne gli stessi servizi, e alle imprese le stesse occasioni, penso per esempio alle piccole imprese nelle zone industriali che hanno bisogno dell’innovazione per il miglioramento dei processi produttivi interni”.

Pietro Piccinetti, Amministratore Delegato di Infratel Italia, ha sottolineato: “La digitalizzazione è una sfida imprescindibile per il futuro del nostro Paese. Con questo ciclo di incontri vogliamo non solo monitorare l’avanzamento dei lavori, ma anche raccogliere istanze e necessità del territorio, in un dialogo aperto con istituzioni e operatori. La connettività è un diritto e un’opportunità di sviluppo economico e sociale: per questo dobbiamo accelerare la realizzazione delle infrastrutture e garantire a cittadini e imprese l’accesso alle reti ultraveloci, ovunque si trovino”.

Secondo Michele Sperti – Vicepresidente Vicario Anci Puglia: “L’accesso alla rete è un pilastro fondamentale per la democrazia digitale e lo sviluppo economico del Paese. Il piano 5G e il programma di connessione per sanità e scuola messi in atto da Infratel rappresentano passi importanti, riportando l’Italia in una posizione utile nel confronto con gli altri Stati. Tuttavia, la priorità per i sindaci resta il piano “Italia 1 Giga”, essenziale per colmare il digital divide e garantire sviluppo e competitività ai territori. I Comuni sono in prima linea nella promozione della crescita locale, ma affinchè le imprese possano affrontare le sfide del mercato globale è necessario investire con decisione sulla digitalizzazione, in particolare nelle aree interne, dove connettività e trasporti rappresentano ancora ostacoli significativi. L’innovazione tecnologica e l’interconnessione sono strumenti imprescindibili per attrarre investimenti, creare occupazione e generare ricchezza. Anci Puglia ribadisce quindi la necessità di accelerare l’attuazione del piano “Italia 1 Giga”, considerandolo un intervento strategico per garantire un futuro digitale equo e accessibile a tutti i cittadini e le imprese del nostro territorio”.

