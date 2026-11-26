Infrastrutture, Fs e Comuni insieme per lo sviluppo

VERONA (ITALPRESS) - Il rapporto con i Comuni e la collaborazione tra istituzioni sono stati elementi centrali nella realizzazione degli investimenti infrastrutturali legati al PNRR. È uno dei temi emersi nel corso dell’Assemblea dell’Anci a Verona, occasione di confronto tra il sistema delle amministrazioni locali e i principali attori dello sviluppo del Paese. La sfida adesso è passare dalla fase degli investimenti a quella dei benefici concreti, come evidenziato dall'amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Gianpiero Strisciuglio. col/mgg/azn