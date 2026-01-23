Incidente sul lavoro a Palermo, operaio 40enne cade da impalcatura e muore

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale sul lavoro, a Palermo. Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da una impalcatura mentre eseguiva riparazioni nel capannone di una ditta, in via Emiro Giafar. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 ed i carabinieri. Indagini sono in corso.

– Foto di repertorio IPA Agency –

