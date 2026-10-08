Incidente stradale a Nuoro, scontro tra due auto: due feriti

NUORO (ITALPRESS) – Incidente stradale a Nuoro nella mattinata odierna. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è intervenuta in via Biscollai a seguito di uno scontro che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Punto e una Seat Ibiza. Due le persone coinvolte, trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata dall’incidente, collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso agli occupanti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

-Foto ufficio stampa Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).