CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, un programma di interventi da 8 milioni di euro per il ripristino degli ecosistemi naturali e la tutela della biodiversità, in attuazione del Regolamento europeo sul ripristino della natura.

Le risorse, distribuite nel triennio 2026-2028, saranno destinate al recupero degli habitat degradati, alla salvaguardia delle specie di interesse conservazionistico, al contrasto delle specie aliene invasive e alla riduzione dei fattori che minacciano gli equilibri degli ecosistemi, sia all’interno sia all’esterno delle aree protette. Una prima quota di 3 milioni e 862 mila euro finanzierà interventi già individuati, sulla base di una ricognizione condotta con il coinvolgimento degli enti gestori delle aree protette e delle Università di Cagliari e Sassari.

In particolare, sono previsti 862 mila euro per il Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, destinati al ripristino di diversi habitat di interesse comunitario; 750 mila euro per l’Università di Sassari, per un progetto pilota finalizzato a ridurre il rischio di folgorazione e collisione degli uccelli con le infrastrutture elettriche aeree; 2 milioni e 250 mila euro per il Parco Geominerario della Sardegna, in collaborazione con l’Università di Cagliari, per interventi di recupero ecologico in cinque differenti contesti territoriali: Portu Maga, Nebida e Masua, Porto Pino, Baccu Locci e Seui.

“La tutela della natura non può limitarsi alla conservazione di ciò che ancora esiste, ma deve comprendere la capacità di recuperare ciò che è stato compromesso”, dichiara l’assessora Laconi. “Con questo programma interveniamo concretamente sugli ecosistemi degradati, valorizzando le competenze scientifiche delle nostre università e il ruolo degli enti che operano nei territori. Ripristinare un habitat significa restituire funzionalità agli ecosistemi, proteggere la biodiversità e rafforzare la capacità dell’ambiente di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici”.

I restanti 4 milioni e 138 mila euro saranno assegnati attraverso un avviso pubblico, da pubblicare entro il primo semestre del 2027, rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane, Università, enti gestori delle aree protette, agenzie regionali e consorzi di enti locali. I progetti saranno selezionati sulla base della loro efficacia ecologica, della capacità di recuperare habitat degradati e migliorare la connessione tra gli ecosistemi, in coerenza con gli obiettivi europei e con il Piano nazionale di ripristino della natura.

“Vogliamo che questa opportunità raggiunga progressivamente l’intero territorio regionale”, conclude Laconi. “Il coinvolgimento degli enti locali e delle comunità scientifiche consentirà di costruire un patrimonio di progetti fondati su esigenze ambientali documentate. La biodiversità è una ricchezza della Sardegna e investire nel suo recupero significa prendersi cura del futuro dei nostri territori e delle prossime generazioni”.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).