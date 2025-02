BARI (ITALPRESS) – Continua la partnership tra Nuova Fiera del Levante, l’Harvard Business Review Italia e il Centro Studi Comunicare l’Impresa, con il patrocinio di Rai Puglia e la media partnership del TGR e del Gruppo Norba, volta a promuovere la diffusione della cultura d’impresa nella internazionalizzazione, dopo la consegna delle borse di studio alle aziende che hanno partecipato alla 87^ Campionaria Internazionale.

Giovedì 20 febbraio 2025, alle 11, nel Centro Congressi della Fiera del Levante, si terrà la cerimonia di premiazione della terza edizione del “Premio Imprese & Talenti”, durante la quale saranno consegnate ulteriori borse di studio per il master online “International Marketing, Eventi e Media” erogato dal Centro Studi Comunicare l’Impresa in collaborazione con Harvard Business Review Italia.

Le borse di studio sono riservate a giovani laureati meritevoli under 35, senza distinzione di facoltà, imprenditori e professionisti, o singoli membri di start-up e di imprese che si sono distinte nel proprio settore di appartenenza o che desiderano espandere la propria attività sui mercati internazionali.

“Al giorno d’oggi la formazione e la specializzazione sono fattori importanti per la crescita economica – ha affermato il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli -. Oltre alla nostra vocazione fieristica, Nuova Fiera del Levante con il suo staff punta a sostenere la crescita del territorio, soprattutto delle aziende e dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, supportando l’informazione e la formazione. Con questa iniziativa, alla sua terza edizione, continuiamo a dare il nostro contributo”.

Stesse convinzioni e stesse priorità per il presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi: “La BPPB rinnova il suo impegno nella formazione, supportando un’iniziativa che offre a giovani talenti, imprenditori e professionisti le competenze per affrontare le sfide di un mercato globale in evoluzione. In un contesto in cui l’intelligenza artificiale sta ridefinendo le dinamiche del commercio internazionale, investire nel sapere significa creare opportunità concrete di crescita e successo.”

Ne è convinto Massimiliano Raponi, docente del master esperto in materia di intelligenza artificiale, che opera a Varsavia in Polonia. Raponi ha vinto dapprima una borsa di studio nel master come studente nella categoria ‘Professionistì e in linea con le finalità del progetto è rapidamente diventato un testimonial e docente del percorso formativo: “Credo che la crescita avvenga condividendo il proprio know-how; per questo in ogni progetto sono necessari non solo risultati tangibili, ma anche opportunità di apprendimento reciproco”.

Giuseppe Carbonara, coordinatore del Centro Studi Comunicare l’Impresa conferma: “Tra i risultati tangibili del nostro master c’è la promozione concreta di reti di relazioni sul territorio europeo anche grazie alle prime mille borse di studio assegnate nel corso del 2024 e già confermate per il nuovo anno. La ‘contaminazionè di esperienze diverse degli studenti – giovani laureati, professionisti e imprenditori – fornisce continue opportunità di networking”.

Il Master, che è compatibile con la frequenza di lauree specialistiche, borse di studio e altri corsi, ha una durata di circa 300 ore di attività suddivise in 150 ore online con video lezioni, materiale didattico e 150 ore di Project work (attività completamente online). L’obiettivo è formare professionisti che siano in grado di operare nei settori del marketing globale, delle relazioni commerciali internazionali, con un’attenzione particolare al mondo degli eventi e dei media.

Si tratta di un master consolidato con oltre 25 anni di attività con numerose attività internazionali svolte in sinergia con prestigiose istituzioni e con lo svolgimento di eventi che hanno coinvolto numerose aziende. E un percorso formativo che rappresenta per i giovani laureati e per tutti coloro che fanno delle relazioni e del commercio internazionale il punto di forza per lo sviluppo del business, un mezzo per crescere e competere globalmente.

All’evento, oltre a Frulli, Carbonara, Patroni Griffi e Raponi, interverranno anche Enrico Sassoon, direttore della rivista di management Harvard Business Review Italia, Giancarlo Fiume, caporedattore Rai Puglia e Vincenzo Magistà, direttore Tg Norba. A coordinare i lavori sarà Alex Abate, Innovation manager e consulente in Innovazione.

Il premio, oltre alla borsa di studio integrale per l’accesso al Master, include la consegna di una pergamena celebrativa che sarà conferita durante la cerimonia.

