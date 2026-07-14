In casa hashish, anfetamina ed ecstasy, arrestato 20enne sudtirolese

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Laives, in provincia di Bolzano, hanno arrestato un ventenne sudtirolese residente in provincia di Bolzano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un controllo effettuato nella frazione Pineta di Laives ha permesso di trovare un modesto quantitativo di hashish, ma nell’abitazione del giovane, che vive con la famiglia in un altro comune in Val d’Adige, sono stati trovati circa 110 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana, 2 grammi di funghi allucinogeni, circa 2 grammi di anfetamina, due pastiglie di ecstasy e un bilancino elettronico di precisione.

– Foto di repertorio Carabinieri –

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