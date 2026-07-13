Firenze, 21enne arrestato per tentato omicidio

FIRENZE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Firenze, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, nei confronti di un indagato di 21 anni per i reati di tentato omicidio e lesioni personali, aggravati dall’uso di un’arma da taglio.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di via Zara, il 21enne, nella tarda serata del 15 aprile scorso, in via Caccini, dopo aver avvicinato in strada la vittima e averle chiesto una sigaretta, l’ha colpita, ripetutamente, con un’arma da taglio al torace e all’addome, causandole lesioni personali giudicate guaribili in 20 giorni, successivamente ad un ricovero in prognosi riservata. L’accurata attività investigativa svolta dalla sezione omicidi della Squadra Mobile ha consentito di addebitare al 21enne anche un’altra violenta aggressione avvenuta, sempre il 15 aprile, ai danni di un’altra vittima, ferita ugualmente con un’arma da taglio su spalla, braccio e mano.

Il 21enne, nei cui confronti è stata eseguita nei giorni scorsi la misura cautelare in questione, era già detenuto presso la casa circondariale di Firenze, per due tentate rapine aggravate commesse, sempre lo scorso aprile, con l’impiego di una lama.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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