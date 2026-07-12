ROMA (ITALPRESS) – A Nisporto, nel Comune di Rio, sull’Isola d’Elba, i militari dell’Esercito hanno rimosso e neutralizzato una granata d’artiglieria risalente alla Seconda Guerra Mondiale, contenente circa 370 grammi di esplosivo. Lo rende noto l’Esercito. L’ordigno era stato trovato in un tratto di litorale frequentato da numerosi turisti. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza e le operazioni si sono concluse senza incidenti.

– Foto Ministero della Difesa –

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