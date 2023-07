NAPOLI (ITALPRESS) – Lo psicologo di base è finalmente realtà per la Campania che diventa la prima tra le regioni d’Italia a dotarsi di tale figura professionale. Saranno 146 gli specialisti (due per ogni distretto sanitario) che scenderanno in campo in questa fase iniziale in cui già sarà garantito un primo livello di assistenza psicologica gratuita per tutti i cittadini. Nel corso di un incontro nell’Auditorium della Regione, al Centro direzionale di Napoli, sono state illustrate dalla consigliera dell’Ordine, Antonietta Grandinetti, tutte le caratteristiche del servizio. Ripercorse anche le tappe del tortuoso iter legislativo e amministrativo iniziato dopo l’approvazione della legge regionale 35 del 3 agosto 2020: a rallentare le operazioni anche un ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma ritenuto non fondato, e quindi rigettato, dalla Corte costituzionale con sentenza del dicembre 2021. Dopo la pronuncia della Consulta c’è stata l’approvazione del regolamento attuativo e si è insediato l’Osservatorio regionale che, tra le altre cose, ha lavorato sull’attivazione dei corsi abilitanti. Infine sono stati pubblicati gli avvisi pubblici e le manifestazioni di interesse da parte delle Asl della Campania, atti propedeutici alla definizione della graduatoria dei professionisti idonei. Grande soddisfazione viene espressa dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto, e dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

“Vedere l’accesso di 146 psicologi, ma soprattutto l’attivazione di un servizio che non ha eguali in Italia e che consentirà a migliaia di cittadini di avere garantita l’assistenza psicologica, è per noi motivo di grande orgoglio: speriamo che questo possa essere d’esempio anche per altre regioni, ma soprattutto per il Governo nazionale” sottolinea Cozzuto che spiega poi il meccanismo dello psicologo di base, “leggermente differente” rispetto a quello tradizionale del medico di base. “L’invio e il filtro potrà essere fatto sia dai medici di medicina generale che dai pediatri di libera scelta, ma garantiremo anche l’accesso diretto attraverso i distretti sanitari di base. Ovviamente ciò andrà ad impattare notevolmente sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale: pensiamo ai ricoveri impropri, alle prescrizioni di psicofarmaci, a tutti gli accessi al Pronto soccorso per patologie che sono sintomi di disturbi d’ansia e dell’umore. Sicuramente ci sarà un notevole risparmio” sostiene il numero uno dell’Oprc.

“Siamo orgogliosi” rimarca il Presidente De Luca che poi aggiunge. “Abbiamo un tempo molto delicato, fenomeni che toccano il mondo giovanile che a volte sono sconcertanti. Abbiamo i genitori che non sanno come parlare con i figli, come orientarli. Questo è un servizio di grandissimo valore che onora la Regione, gli psicologi, la nostra sanità. Essere i primi in Italia a far decollare questo servizio ci dà una grande soddisfazione” afferma il governatore prima di invocare cambiamenti a livello nazionale seguendo l’esempio della Campania. “Il problema è che non c’è ancora un contratto nazionale con l’ordine degli Psicologi, cioè il servizio degli psicologi di base non viene ancora inserito a pieno titolo, strutturalmente, nel servizio sanitario del Paese. Si dovrebbe avere con gli psicologi lo stesso rapporto che c’è con i medici di famiglia e con i pediatri di libera scelta, avere contratti nazionali che consentano di fare convenzioni per il pieno impiego. Noi intanto in Campania partiamo con il servizio, se non dovesse esserci una legge nazionale consentiremo ai nostri direttori generali di assumere in pianta stabile una quota di psicologi nell’ambito delle forze che possono essere assunte nelle nostre Asl. Mi pare – chiosa De Luca – un servizio di grande civiltà di cui essere orgogliosi”.

