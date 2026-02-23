Imprese italiane sfruttano le opportunità economiche offerte dal Capodanno cinese

MILANO (XINHUA/ITALPRESS) – La vetrina del tradizionale marchio di cartoleria Moleskine, nel centro di Milano, espone una collezione speciale ispirata alla cultura zodiacale cinese della Festa di primavera e all’Anno del Cavallo, mettendo in mostra l’accattivante carattere cinese decorativo che significa “cavallo” accanto a scintillanti quaderni e penne rossi.

Presentando copertine rosse di buon auspicio, illustrazioni di cavalli a inchiostro che simboleggiano forza e buon auspicio e un packaging che comprende una tradizionale busta rossa, la collezione è stata progettata con attenzione per attirare sia i consumatori cinesi sia gli acquirenti internazionali che celebrano questa festività, ha dichiarato Gregory, addetto alle vendite del negozio.

Presentando ogni anno una serie a tema zodiacale in collaborazione con vari artisti, tra cui personalità creative provenienti dalla Cina, il marchio unisce design e artigianalità italiani con motivi cinesi carichi di significato, trasformando l’apprezzamento culturale in un ponte per l’espansione del mercato e il coinvolgimento interculturale.

Con la crescente influenza dell’economia della Festa di primavera cinese, molte imprese in Italia allo stesso modo stanno facendo leva sui temi zodiacali e sulle tendenze di consumo festive per rafforzare la propria attrattiva.

Nel quartiere dedicato allo shopping di lusso a Milano, lo spazio esperienziale di punta del produttore di scooter Vespa ha messo in evidenza nella sua vetrina un’edizione speciale dedicata all’Anno del Cavallo.

Secondo il responsabile dell’innovazione Luca Sacchi, il modello fonde con maestria il simbolismo zodiacale con il distintivo design industriale del marchio: una finitura marrone scuro richiama la lucentezza del manto di un cavallo, mentre una raffinata sella in pelle si ispira all’estetica equestre.

Il responsabile vendite Mauro Gandini ha osservato che le edizioni da collezione per la Festa di primavera hanno generato interesse globale tra appassionati e collezionisti, con ordini arrivati nella prima settimana dal lancio, un segnale incoraggiante per il potenziale di mercato delle edizioni speciali a tema culturale.

Altri marchi italiani hanno adottato strategie simili. Le case di moda Max Mara ed Emporio Armani, insieme al marchio di fragranze Acqua di Parma, hanno introdotto delle capsule collection ispirate al tema equino con motivi inerenti, palette rosso-oro e stampe esclusive associate alla Festa di primavera.

Andrea Cicini, membro autorizzato della Federazione relazioni pubbliche italiana, ha affermato che, sebbene la festività rappresenti un picco della stagione delle vendite, offre anche una preziosa opportunità per costruire legami emotivi con i consumatori cinesi.

Poiché gli acquirenti cinesi attribuiscono crescente importanza alla narrazione culturale, le collezioni a tema festivo sono diventate uno strumento importante per i marchi esteri che cercano un coinvolgimento più profondo con il mercato cinese.

L’attrattiva si estende oltre i soli consumatori cinesi. Gregory, addetto alle vendite da Moleskine, ha dichiarato che la collezione per il Capodanno cinese del marchio ha riscosso particolare successo tra i clienti asiatici, attirando anche l’interesse di italiani incuriositi dalla cultura cinese.

Maya, mentre sfogliava i quaderni per l’Anno del Cavallo, ha definito il design “molto bello” e ha affermato che l’ha aiutata a comprendere meglio le tradizioni zodiacali cinesi.

Laura, volontaria alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, appena concluse, ha dichiarato di aver appena scoperto che quest’anno è l’Anno del Cavallo e di essere stata ispirata a esplorarne il significato dopo aver visto i prodotti a tema.

Cicini ha aggiunto che la vasta base di consumatori della Cina continua ad attirare marchi globali, con la Festa di primavera che funge sia da banco di prova per nuovi prodotti sia da piattaforma per affinare le narrazioni legate al marchio.

Il dinamismo dell’economia festiva cinese, secondo Cicini, offre indicazioni sulle più ampie tendenze dei consumi e presenta opportunità concrete per le imprese estere mentre il mercato dei consumatori del Paese continua ad espandersi e a migliorare.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).