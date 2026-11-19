Imprese, Bozzetti “Sicurezza approvvigionamenti è essenziale per sicurezza nazionale”

MILANO (ITALPRESS) - La sicurezza degli approvvigionamenti "è una componente essenziale della sicurezza nazionale" perchè "chi controlla le materie prime strategiche può, di fatto, influenzare l'economia e il futuro delle tecnologie in altri Paesi". Lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano al Forum delle materie prime, in corso a Milano nella sede di Assolombarda. "Occorre fare il punto anche sulla situazione nazionale e spingere sempre di più sul Piano Mattei per fare accordi con l'Africa e con tutti quei paesi che possono godere dll'estrazione di materie prime e strategiche - ha sottolineato Bozzetti - nonché insistere sul recupero delle materie prime e quindi utilizzare le materie prime seconde". Secondo Bozzetti, il petrolio rimane una risorsa strategica perchè "stiamo vedendo come chi controlla queste catene di approvvigionamento possa condizionare il mondo". xu9/mrc/gtr