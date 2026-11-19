Con “La notte delle fragole” Ficarra e Picone portano al cinema la famiglia allargata

MILANO (ITALPRESS) - MILANO (ITALPRESS) - Arriva nelle sale cinematografiche dal 26 novembre "La notte delle fragole", la nuova commedia diretta da Alessandro Genovesi e prodotta da Medusa Film. Il film vede protagonisti Ficarra e Picone, affiancati da un cast al femminile composto da Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume. Al centro della pellicola c'è il tema della famiglia allargata trattato con toni comici e leggeri. Picone interpreta un uomo che sposa l'ex moglie di Ficarra (Anna Foglietta), mantenendo un legame costante che si complica quando l'uomo, cacciato di casa dalla compagna, si trasferisce a vivere a casa loro. "È un film che gioca su alcune dinamiche di coppia," hanno spiegato Ficarra e Picone all'Agenzia Italpress, raccontando il lavoro sul set: "È stato un incontro veramente magico, abbiamo lavorato molto sulla costruzione dei personaggi insieme al regista Alessandro Genovesi".(ITALPRESS) trl/gsl