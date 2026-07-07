Il Team Suzuki CN Challenge chiude settimo alla 8 Ore di Suzuka

ROMA (ITALPRESS) – Ottimo risultato per il Team Suzuki CN Challenge, che conquista il settimo posto assoluto alla 47esima edizione della Coca-Cola Suzuka 8 Hours. La gara era valida per il Mondiale Endurance Fim 2026. Il Team Suzuki CN Challenge ha gareggiato nella categoria Experimental, dedicata all’uso di carburanti alternativi, in sella ad una GSX-R1000R, sviluppata con componenti innovativi e materiali sostenibili. Dopo aver conquistato la 13esima posizione in griglia al termine delle qualifiche, il Team Suzuki CN Challenge ha affrontato una gara particolarmente impegnativa, a causa del meteo instabile e dalle precipitazioni. Nel corso della competizione il pilota Ryo Mizuno ha fatto registrare il miglior giro della squadra. A termine della gara, grazie a una prestazione corale di alto livello, il Team Suzuki CN Challenge ha tagliato il traguardo in settima posizione. Il progetto del Team Suzuki CN Challenge nasce con l’obiettivo di coniugare prestazioni elevate e sostenibilità, promuovendo la riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’impiego di tecnologie innovative e l’estensione dell’utilizzo di materiali sostenibili. L’esperienza e i dati raccolti nel corso della gara rappresenteranno un importante patrimonio tecnico che Suzuki utilizzerà nello sviluppo dei futuri modelli di serie.

“Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti gli appassionati Suzuki che hanno sostenuto con entusiasmo le nostre attività nel motorsport, così come ai nostri partner commerciali e ai dipendenti Suzuki, che hanno contribuito a questo progetto con il loro supporto e la loro collaborazione – le parole di Naomi Ishii, representative director ed executive vice president di Suzuki Motor Corporation – L’esperienza del Team Suzuki CN Challenge ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante continuare a spingersi oltre i propri limiti e affrontare nuove sfide. Attraverso questa iniziativa continueremo a sviluppare tecnologie efficaci per migliorare le prestazioni ambientali dei nostri veicoli, con l’obiettivo di rispondere alle aspettative dei nostri clienti”.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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