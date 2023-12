POTENZA (ITALPRESS) – Il GSE dà il via alla quarta tappa del suo Road Show nella Regione Basilicata per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri specifici dedicati a scuole, imprese e pubbliche amministrazioni locali.

Utilizzando un’automobile a biometano, messa a disposizione dal comparto associativo di settore, i tecnici del GSE si sono recati presso l’Istituto Istruzione Superiore “Einstein – De Lorenzo” di Potenza per confrontarsi con gli studenti e, grazie a una sessione dedicata del format “La transizione energetica: GSE incontra le Scuole”, hanno trattato i temi della cultura della sostenibilità, degli impatti positivi della decarbonizzazione e dei benefici della condivisione dell’energia. L’evento è stato aperto da Claudia Datena, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale e da Domenico Gravante, Dirigente Scolastico. Alla sessione hanno partecipato in collegamento streaming anche l’Istituto Tecnico Nautico “Enrico Fermi” di Policoro e l’IPSIA “Giovanni Giorgi” di Potenza. Durante l’incontro gli studenti dell’Istituto Einstein De Lorenzo si sono resi protagonisti di un progetto unico nel suo genere che, unendo l’interesse per i temi di sostenibilità ambientali e quello per i motori, ha portato alla nascita di Hydrokart, il primo kart costruito a scuola con alimentazione a idrogeno in Dual Fuel.

La giornata proseguirà presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata per l’appuntamento “La transizione energetica: GSE incontra i Comuni, le PA e le Partecipate Pubbliche” iniziato con i saluti istituzionali di Francesco Fanelli, Vicepresidente Regione Basilicata, Cosimo Latronico, Assessore ambiente, territorio, energia, Luigi Modrone, Amministratore Unico della SEL (Società Energetica Lucana) e Andrea Bernardo, Presidente ANCI Basilicata. In questa sessione dedicata ai Comuni e alle PA, oltre a essere presentati i tanti strumenti che il GSE mette a disposizione degli enti locali, verrà conferito il Premio “VIVI – Territori Sostenibili”, dedicato ai comuni virtuosi che si sono contraddistinti nell’implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico.

Le amministrazioni comunali che verranno premiate con la targa del GSE sono quelle di Tito, Castelsaraceno, Ferrandina e Irsina. L’attestato di “Testimonial della transizione energetica” andrà invece ai comuni di Potenza, Vietri di Potenza e Montescaglioso.

“La Basilicata con una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari al 90% (dati 2022) sul totale prodotto e ampiamente superiore ai consumi totali regionali, può essere considerata una “regione laboratorio” per lo sviluppo sostenibile, per aver saputo sfruttare, a eccezione della geotermia, tutte le fonti FER, dall’eolica a quella fotovoltaica e idroelettrica per la produzione di energia, e per la produzione di biometano – dichiara il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni. – Per questo, quello lucano, è uno dei territori più preparati ad accogliere le nuove opportunità offerte dalla transizione energetica”. Presso la Camera di Commercio della Basilicata il GSE incontrerà le imprese e le associazioni di categoria del territorio. Apriranno l’evento Francesco Fanelli, Vicepresidente della Regione Basilicata, Gerardina Sileo, Assessore alle Infrastrutture e Mobilità e Michele Somma, Presidente della Camera di Commercio della Basilicata. L’incontro è l’occasione per i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle imprese, di confrontarsi con il GSE sugli strumenti di incentivazione più rispondenti alle esigenze del tessuto produttivo del territorio lucano.

