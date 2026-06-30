Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, Paolo Iammatteo e Silvia Grassi “Comunicatori dell’anno”

ROMA (ITALPRESS) – Paolo Iammatteo, Responsabile Comunicazione Poste Italiane e Silvia Grassi, Direttore dell’Ufficio stampa del CSM, sono i vincitori del Premio Ischia “Comunicatori dell’anno”. Il riconoscimento, giunto alla sua diciottesima edizione, è rivolto ai professionisti della comunicazione che abbiano saputo sostenere e implementare la reputazione delle organizzazioni pubbliche e delle istituzioni in generale.

Il riconoscimento è stato attribuito dalla giuria presieduta da: Massimiliano Paolucci, e composta da, Valeria Speroni Cardi, Global Head of Press and Media Relations Menarini Group, vice presidente, Leonardo Bartoletti, amministratore di Headline s.r.l., Luigi Fiorentino, Consigliere di Stato ,Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’informazione e l’editoria, Ludovico Fois, responsabile Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali ACI, Antonio Funiciello, Identity Manger Eni spa ,Roberto Iadicicco, responsabile Comunicazione istituzionale della Regione Lazio, Stefano Porro, direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Mundys s.p.a., Luciano Tancredi, vice direttore vicario de La Stampa, Fernando Vacarini, responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR di Corporate Unipol, Carlotta Ventura, direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali del Gruppo A2A.

Ben oltre il lavoro svolto nel corso degli anni, Paolo Iammatteo è stato in grado – nell’ultimo anno – di caratterizzare l’azione di comunicazione legata al progetto Polis, finalizzato al superamento del digital divide nei centri di dimensioni fino a 15mila abitanti. Iammatteo, in questo ambito, è stato in grado di declinarsi su più livelli raggiungendo in modo mirato e capillare le cronache locali.

Silvia Grassi ha garantito una comunicazione rigorosa e responsabile, capace di rendere comprensibile l’azione di un organo di garanzia nel pieno rispetto della sua autorevolezza. Particolare attenzione è stata riservata al ruolo del Presidente della Repubblica, che la Costituzione pone alla guida del CSM quale supremo garante dell’equilibrio costituzionale.

Con misura, sobrietà e profondo rispetto delle istituzioni. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell’ambito della 47^ edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, in programma il 10 e 11 luglio a Lacco Ameno.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Campania, Assessorato alla Cultura, il supporto istituzionale dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il patrocinio della Fondazione Lottomatica, del Comune di Lacco Ameno d’Ischia, e della SIAE, la sponsorizzazione di ENI spa (main sponsor), Unipol group, Mundys spa, Menarini Group spa, A2A spa. Media Partner della manifestazione sono Skytg24, Italpress e Data Stampa.

– Foto ufficio stampa Premio Ischia –

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