Sparatoria nel quartiere Carbonara a Bari, ucciso 38enne

BARI (ITALPRESS) – Un uomo è stato ucciso a Bari mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. La vittima è un 38enne di Ceglie del Campo, altro quartiere alla periferia del capoluogo pugliese. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso della vittima. Le forze dell’ordine hanno transennato la zona e indagano su quanto accaduto. Il sedicente autore dell’omicidio si sarebbe già consegnato alle autorità.

– Foto di repertorio Carabinieri –

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