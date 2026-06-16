Il regista Matteo Garrone sarà l’ospite d’onore della ventesima edizione del SalinaDocFest

MESSINA (ITALPRESS) – Sarà il regista Matteo Garrone l’ospite d’onore dell’anteprima della ventesima edizione del SalinaDocFest, in programma a Messina il 18 e 19 giugno. La manifestazione, fondata e diretta da Giovanna Taviani, si sposterà poi a Salina dall’8 al 12 luglio con un focus incentrato sul tema “Odissee: i viaggi antichi e contemporanei, le traversate del mare, le migrazioni dei popoli e dell’immaginario”.

Alla due giorni messinese prenderanno parte anche la presidente dell’associazione Giulia Giuffrè e il vicepresidente Gaetano Calà. A Garrone verrà conferito il “Premio SDF Fondazione Messina per la Cultura”, riconoscimento assegnato nelle scorse edizioni a Giuseppe Fiorello ed Elio Germano. La consegna del premio, a cura del sindaco di Messina Federico Basile e del presidente della Fondazione Rosario Coppolino, avverrà la sera del 18 giugno al cinema Lux, prima della proiezione del film “Io Capitano”, candidato agli Oscar nel 2024.

“La mia passione per le fiabe e per i miti risale al mio rapporto con la pittura e al desiderio di avventurarmi dentro tutti gli archetipi e i labirinti della condizione umana”, ha raccontato Garrone in un’intervista per il catalogo del festival, aggiungendo: “Molti produttori mi hanno chiesto di realizzare un film sull’Odissea. Chissà“.

Il programma proseguirà la mattina del 19 giugno presso l’Università degli Studi di Messina, dove il regista terrà una masterclass per gli studenti del Dams intitolata “Dietro le quinte del cinema di Matteo Garrone – Da Estate romana fino a Io Capitano”, coordinata dal professor Francesco Parisi.

-Foto ufficio stampa Salina Festival-

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