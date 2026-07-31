Crollo palazzina a Messina, individuata una vittima sotto le macerie. Si cercano altri cinque dispersi

MESSINA (ITALPRESS) – È Carmelo Leone, noto imprenditore messinese, la prima vittima ufficiale del crollo della palazzina avvenuto a Pistunina, nella zona sud della città. Il corpo dell’uomo è stato individuato dai vigili del fuoco tra le macerie degli appartamenti al piano superiore dell’edificio collassato. Dopo il recupero, la salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Messina, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono intanto senza sosta le operazioni di ricerca degli altri dispersi, mentre sul posto continuano a operare vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale della Protezione civile.

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