Ariana Grande, esce oggi il nuovo album “petal”

ROMA (ITALPRESS) – La tre volte vincitrice dei Grammy Award Ariana Grande inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con “petal”, il suo attesissimo ottavo album, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici. Tra i progetti più attesi dell’anno, “petal” nasce dalla visione creativa di Ariana Grande, che firma la scrittura e la produzione del disco insieme a ILYA, mentre Max Martin contribuisce come co-autore e produttore di tre brani, consolidando un team creativo d’eccezione.

In occasione della pubblicazione dell’album debutta anche il videoclip ufficiale del brano “petal” – anche in rotazione radiofonica – disponibile dalle ore 17 di oggi e diretto dall’acclamato regista Christian Breslauer, destinato ad amplificare ulteriormente l’immaginario artistico e visivo che accompagna questo nuovo progetto.

Ad anticipare l’album è stato il singolo “hate that i made you love me”, entrato direttamente al primo posto della Billboard Hot 100. Un risultato straordinario che segna il decimo numero uno della carriera di Ariana Grande nella prestigiosa classifica statunitense e che la consacra come la prima artista nella storia a far debuttare il singolo apripista di ciascuno dei suoi primi otto album in studio direttamente nella Top 10 della Billboard Hot 100. L’estate 2026 ha inoltre segnato il ritorno dell’artista sui palchi internazionali con The Eternal Sunshine Tour, la sua prima tournée mondiale dopo oltre sette anni.

Il tour, accolto con entusiasmo unanime dalla critica e dal pubblico e caratterizzato da una lunga serie di date completamente sold out, ha attraversato le principali città degli Stati Uniti, conquistando arene iconiche come quelle di Los Angeles e Brooklyn. Il viaggio live si avvia ora alla conclusione con gli ultimi attesissimi appuntamenti a Montréal e alla O2 Arena di Londra, confermando ancora una volta la straordinaria capacità di Ariana Grande di trasformare ogni concerto in un’esperienza artistica di forte impatto emotivo e scenico.

-Foto ufficio stampa-

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