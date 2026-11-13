Il racconto fotografico di New York, Lisbona e Hong Kong nel Calendario Lavazza 2027

NEW YORK (ITALPRESS) - Tre fotografi, tre città, quattro momenti della giornata e quindici immagini per raccontare un’esperienza universale e profondamente personale: il piacere racchiuso in un istante. E' il Calendario 2027 di Lavazza dal titolo "Always a pleasure", presentato al Guggenheim Museum di New York. A realizzarlo Jim Goldberg, Alex Majoli e Paolo Pellegrin, con foto scattate a Lisbona, Hong Kong e la stessa New York. Quello di "Always a pleasure" è un racconto visivo che, dalla prima luce del mattino alla sera, esplora come il caffè attraversa luoghi, persone e situazioni come un rito quotidiano, capace di assumere forme diverse e insieme immediatamente riconoscibili. xo9/fsc/azn (video in collaborazione con Lavazza)