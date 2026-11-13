Economia sociale, Fabbretti “Il nostro obiettivo è sostenere territori e comunità”

FORLÌ (ITALPRESS) - "L'appartenenza all'economia sociale è un elemento che ci caratterizza da oltre 140 anni. Le nostre realtà sono nate proprio con l'obiettivo di sostenere i territori e le comunità, accompagnandoli sia nei momenti di crescita sia nelle fasi di difficoltà". Lo ha detto Mauro Fabbretti, Presidente Federazione BCC Emilia-Romagna, a margine del Festival dell'Economia Sociale a Forlì. "Mi piace dire - aggiunge - che siamo vicini ai territori nella buona e nella cattiva sorte: affrontare insieme le criticità e rispondere ai bisogni delle comunità fa parte integrante della nostra missione". f29/mgg/gsl