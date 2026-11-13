Antonelli da Mattarella, casco in omaggio e un invito “Venga a Monza”

ROMA (ITALPRESS) - Per Andrea Kimi Antonelli arriva anche la tappa del Quirinale. Il 20enne pilota della Mercedes, neo campione del mondo di Formula 1, è stato ricevuto assieme alla sua famiglia dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Un onore conoscerla", ha esordito il giovane pilota italiano, che non si è presentato a mani vuote: al Capo dello Stato ha regalato uno dei caschi indossati in questa stagione, con tanto di dedica "Al presidente Mattarella con molta ammirazione". "Nelle mie mani è un po' abusivo", ha commentato con la consueta ironia il presidente, da sempre grande appassionato di sport e che ha approfittato dell'occasione per scoprire qualche segreto del mondo della Formula Uno. "Quando uscite è una liberazione togliere il casco", l'osservazione di Mattarella, al quale Kimi ha raccontato come in effetti "in una gara perdiamo in media un paio di chili. Abbiamo anche una tuta che deve essere ignifuga. Alla fine cerchi di allenarti per essere il più pronto possibile e, quando fa caldo, dopo la sessione ti butti nella vasca dell'acqua fredda". Il presidente si è mostrato molto preparato, ha chiesto delle differenze con Formula 2 e kart, confessando che "seguo le gare ogni tanto, quando posso". "Verrà l'anno prossimo a vedere qualche gara? Deve venire a Monza, sarebbe bello", l'invito di Antonelli. E il presidente della Repubblica non ha chiuso la porta: "Spero di sì, mi attira molto. L'ultima volta è stato diversi anni fa a Monza. I miei movimenti sono complicati ma questa condizione nuova mi sollecita molto". trl/glb/gsl (Fonte video: Quirinale)