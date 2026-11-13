Economia sociale, a Forlì il primo Festival tra cooperazione, fisco e sanità

FORLI' (ITALPRESS) - In Europa l'economia sociale rappresenta l’8% del PIL e conta 3 milioni di imprese. In Italia 400mila enti e imprese danno lavoro a oltre 1 milione e mezzo di persone. Si tratta di un'infrastruttura portante dell'economia italiana che vive e opera sui territori. Questi i temi al centro del primo Festival dell'Economia Sociale, a Forlì, promosso dalla Fondazione Economia Sociale, costituita da Confcooperative, E-Ius e Terzjus. Di credito cooperativo e legame con il territorio ha parlato Antonella Sberna Vicepresidente del Parlamento Europeo. Tra i temi affrontati anche il fisco dell'economia sociale, con Vincenzo Carbone- Direttore Agenzia delle Entrate e il sistema sanitario misto con Mons. Vincenzo Paglia, Presidente Emerito della Pontificia Accademia per la Vita. f29/mgg/gsl