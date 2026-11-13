Bosch traccia la rotta della mobilità del futuro, Italia snodo strategico

PAVIA (ITALPRESS) - Il settore della mobilità sta attraversando una fase di profonda trasformazione, guidata da evoluzione tecnologica, crescente centralità del software, intelligenza artificiale e da una competizione sempre più globale: in questo contesto, Bosch Mobility Original Equipment in Italy prosegue il proprio percorso di crescita, rafforzando il ruolo di partner tecnologico dei propri clienti. Se n'è parlato nel corso di una conferenza al Circolo dell'Automobile Vairano di Vidigulfo, in provincia di Pavia. Grazie al lavoro del team in Italia, Bosch è in grado di diversificare la sua offerta rispondendo alle esigenze di ciascun cliente in modo rapido e personalizzato. fsc/gtr