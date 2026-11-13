“Innovare per crescere”, imprese e istituzioni a confronto nel panel di Optima Italia

NAPOLI (ITALPRESS) - Intelligenza artificiale, reti e automazione aprono nuove opportunità di crescita, ma per trasformarle in risultati servono persone preparate, formazione continua e competenze capaci di integrare le tecnologie nei processi aziendali. È il messaggio emerso dall’incontro “Innovare per crescere. Imprese, infrastrutture digitali e istituzioni per la competitività dei territori”, promosso da Optima Italia nell’ambito di Innovation Village Award all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli. Nel corso della manifestazione, giunta all'ottava edizione, sono stati illustrati i risultati del torneo di startup promosso con Optima Italia, con 205 candidature da tutta Italia, 22 finalisti e 8 progetti vincitori. Pitch e incontri di business speed dating hanno favorito il confronto tra startup, imprese e investitori, con l’obiettivo di avviare nuove collaborazioni. f08/fsc/gsl