PALERMO (ITALPRESS) – Il Prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, ha ricevuto nella sede di Villa Whitaker la visita ufficiale dell’Ambasciatore di Lituania in Italia, Dalia Kreiviene, accompagnata dalla responsabile degli Affari Economici e Commerciali dell’Ambasciata Lituana a Roma, Laura Sereniene, e dal console onorario di Lituania per la Sicilia, Alessandro Palmigiano.

L’incontro, svoltosi in un clima di “grande cordialità”, si legge in una nota, “è stato occasione per un proficuo confronto su aspetti volti a favorire la cooperazione bilaterale su temi di interesse generale che legano i due Paesi, quali la sicurezza, la giustizia e la legalità”.

foto ufficio stampa Prefettura Palermo

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com