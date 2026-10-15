Il Papa ha trascorso bene la notte al Gemelli

IPA89546854 - Pope Leo XIV tells the faithful gathered for the Sunday Angelus on October 11, 2026 at the Vatican, that his doctors have found a localized nodule in his lung and will operate in a few days. The pope said the nodule was detected at a very early stage and is well localized. Photo by (EV) Elisabetta Trevisan/Vatican Media/ ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – “Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione”. E’ l’aggiornamento della Sala Stampa della Santa Sede, sulle condizioni di salute di Papa Leone XIV ricoverato al Policlinico Gemelli dopo l’operazione del 13 ottobre per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

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