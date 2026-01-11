    Il maltempo sferza l’Italia da nord a sud, allerta in cinque regioni

    ROMA (ITALPRESS) – Il maltempo continua a sferzare l’Italia da Nord a Sud.

    Sull’Italia continuano piogge e temporali. Al Sud venti di burrasca e forti mareggiate stanno sferzando le aree costiere causando difficoltà nella circolazione e negli spostamenti. Al Nord continuano le nevicate a media e bassa quota.

    Allerta gialla per Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.

    Il vento forte ha causato danni e numerosi interventi soprattutto nelle isole: in Sardegna i Vigili del fuoco hanno effettuato circa 200 interventi per alberi caduti e per la messa in sicurezza di cornicioni, tegole e cartelloni divelti.

    Criticità anche sulla viabilità a causa di neve e detriti trascinati dal vento sulle strade.

    L’instabilità permarrà anche nei prossimi giorni. Temperature in lieve risalite al Sud, stazionarie al Nord.

    fonte foto: profilo X Vigili del Fuoco

    (ITALPRESS).

