ROMA (ITALPRESS) – Il maltempo continua a sferzare l’Italia da Nord a Sud.

Sull’Italia continuano piogge e temporali. Al Sud venti di burrasca e forti mareggiate stanno sferzando le aree costiere causando difficoltà nella circolazione e negli spostamenti. Al Nord continuano le nevicate a media e bassa quota.

Allerta gialla per Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.

Il vento forte ha causato danni e numerosi interventi soprattutto nelle isole: in Sardegna i Vigili del fuoco hanno effettuato circa 200 interventi per alberi caduti e per la messa in sicurezza di cornicioni, tegole e cartelloni divelti.

Criticità anche sulla viabilità a causa di neve e detriti trascinati dal vento sulle strade.

L’instabilità permarrà anche nei prossimi giorni. Temperature in lieve risalite al Sud, stazionarie al Nord.

fonte foto: profilo X Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).