CHIETI (ITALPRESS) – Il Centro nazionale amministrativo dell’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 25° anniversario della sua istituzione con una cerimonia nella caserma “Rebeggiani” di Chieti, alla presenza del comandante generale, Salvatore Luongo.

Istituito nel 2001, il Centro si occupa del trattamento economico dei militari in servizio e in quiescenza, della gestione matricolare e dell’assistenza fiscale. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante interregionale “Ogaden”, Rosario Castello, il sottocapo di Stato maggiore, Antonio Jannece, il comandante del Centro, Baldassare Daidone, e il vicecomandante Lorenzo Graticola, insieme alle autorità civili, militari e religiose del territorio.

Come riferisce l’Arma in una nota, Luongo ha ringraziato il personale per la professionalità, la competenza e la dedizione dimostrate, sottolineando il contributo dell’attività amministrativa al funzionamento dell’intera istituzione. Daidone ha richiamato invece il ruolo futuro del Centro, tra servizio, memoria e innovazione.

Tra le collaborazioni sviluppate in questi venticinque anni figura quella con l’Inps, che ha portato alla creazione del “Polo Nazionale Arma dei Carabinieri” presso la direzione provinciale di Chieti, dedicato alla gestione centralizzata delle procedure previdenziali del personale.

La caserma “Rebeggiani”, edificata nel 1940, fu utilizzata durante la Seconda guerra mondiale come campo di internamento per prigionieri stranieri e, nel dopoguerra, come campo profughi.

Successivamente ospitò attività addestrative della Fanteria dell’Esercito e, dal 1965, il Battaglione per l’addestramento degli allievi carabinieri, prima dell’istituzione del Centro nazionale amministrativo. Per l’anniversario è stato realizzato anche uno speciale annullo filatelico commemorativo in collaborazione con Poste Italiane.

-Foto Arma dei Carabinieri-

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