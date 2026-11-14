44 anni fa l’uccisione dell’agente Calogero Zucchetto, cerimonia a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Questa mattina, in via Notarbartolo, la Polizia di Stato ha celebrato il quarantaquattresimo anniversario della tragica uccisione dell’agente Calogero Zucchetto, vittima di un agguato di Cosa Nostra la sera del 14 novembre 1982, all’età di soli 27 anni.

Durante la cerimonia, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato di Palermo, Don Massimiliano Purpura, alla presenza dei familiari, del Questore di Palermo e di autorità civili e militari, è stata deposta una corona di alloro presso la lapide dedicata al giovane poliziotto.

Calogero Zucchetto, originario di Sutera, all’inizio degli anni 80 collaborò con investigatori di grande spessore della Squadra Mobile palermitana, quali Ninni Cassarà, distinguendosi per il coraggio straordinario, l’intuito investigativo e la dedizione al dovere. A lui si deve un contributo fondamentale alle delicate indagini sulla nascente guerra di mafia e sulla cattura di pericolosi latitanti.

In memoria del suo sacrificio, gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valore Civile.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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